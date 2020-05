Gladmelding for Ødegaard – grønt lys for ny treningsfase

sport

Spillerne i den spanske toppserien har så langt trent individuelt. Mandag kan det settes sammen grupper på inntil ti personer.

Klarsignalet som er gitt med hensyn til oppmyking av retningslinjene for trening i toppfotballen gjelder samtlige klubber i La Liga. Samtidig er det geografiske ulikheter i Spania med hensyn til i hvilken grad de generelle smittevernreglene i samfunnet er lettet på.

Dermed kan klubber som Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid trene i grupper på ti, til tross for at det fortsatt foreligger meget strenge restriksjoner for hovedstadsregionen og i Catalonia.

Få positive tester

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP vil Espanyol, Leganes, Getafe og Real Valladolid på sin side bli gitt spesialtillatelse til å trene i større grupper enn ti.

Nylig var samtlige klubber i Spania gjennom omfattende virustesting. Fem spillere og tre andre klubbansatte testet positivt på koronaviruset. Det var ifølge La Liga-sjef Javier Tebas færre enn ventet.

Alex Remiro, keeper i Martin Ødegaards klubb Real Sociedad, var blant spillerne som testet positivt.

Det er skissert et firetrinnsprogram for en restart av fotballen i Spania. Den siste tiden har man tillatt egentrening med maksimalt seks spillere på banen samtidig. Mandag blir det åpnet for trening i mindre grupper, før man kan begynne med større grupper i fase tre.

Vil ha tett kampprogram

I det siste trinnet, tidlig i juni, vil myndighetene tillate utendørsaktiviteter med færre enn 400 personer til stede. Da vil La Liga kunne spilles ferdig for tomme tribuner.

La Liga-sjef Tebas har ved flere anledninger sagt at 12. juni er dagen det siktes mot med hensyn til å gjenoppta kampaktiviteten. Han føler seg sikker på at det ikke vil bli flere smittetilfeller når man starter med fellestreninger og etter hvert kamper.

Kampene skal spilles uten tilskuere, og det jobbes med tiltak for å skape stemning tross de tomme tribunene. Tebas ønsker at kampene blir spredt utover slik at det spilles seriekamper hver eneste dag.

