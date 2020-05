Italias statsminister vil ha «flere garantier» før fotballen får grønt lys

sport

Conte er klar på at han vil ha «flere garantier» på bordet før han gir det endelige klarsignalet til at Serie A kan gjenopptas etter to måneders koronapause.

Klubbene i Italia har antydet 13. juni som en mulig dato for restart av kampaktiviteten, men det råder uenighet om veien videre.

– Før vi kan starte opp sesongen igjen, må vi ha noen flere garantier. Og etter å ha snakket med idrettsminister Vincenzo Spadafora har vi ikke disse akkurat nå, sier statsminister Conte.

– Jeg håper vi kan få dem så raskt som mulig, tilføyer han.

Mange av Serie A-klubbene har konkludert med at den omfattende smittevernprotokollen som er utarbeidet av Italias Fotballforbund er umulig å følge. Særlig to punkter skaper ekstra debatt.

Logistikk og karantene

Det første handler om logistikken rundt at klubbene skal organisere og gjennomføre en to uker lang treningsleir med start mandag. Spillerne må trene sammen, og i tillegg bo og spise i fellesskap på et hotell eller i klubbens treningsfasiliteter.

Målet er at ingen skal bli eksponert for smitte.

Mange klubber har ikke fasiliteter som åpner for dette.

Den andre bekymringen handler om at regjeringen insisterer på at hele spillerstallen og støtteapparatet skal settes i karantene dersom det dukker opp en positiv virustest.

Serie A-klubber vil heller følge den tyske modellen, der bare spilleren som har fått påvist koronaviruset isoleres.

Forbannet Lippi

Flere italienske fotballpersonligheter er irriterte over at ikke ligaen snart kommer i gang igjen. Trenerlegenden Marcello Lippi er blant dem.

Lippi ledet Italia til VM-triumf i 2006. Nå følger han diskusjonene rundt en restart av Serie A-fotballen under viruskrisen fra sidelinjen.

– Situasjonen vi opplever nå er kvalmende, den gjør meg rasende, sier trenerlegenden Lippi til radiokanalen Radio Deejay. Intervjuet er gjengitt av nettstedet Football Italia.

– Hvorfor skulle vi ikke tillate at fotballen gjenopptas? Det er ikke som for to måneder siden da vi ble truffet av en tsunami. Nå har viruset mistet styrke, og sykehusene er i stand til å organisere seg, tilføyer han.

Lippi sier han er oppgitt over at fotballen ikke blir behandlet som den store industrien den er.

