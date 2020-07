Chelsea slo ut United – møter Arsenal i FA-cupfinale

sport

Dermed blir det et rent londonoppgjør i finalen på Wembley 1. august etter at Arsenal slo Manchester City lørdag.

Chelseas to første scoringer kom med i underkant av to minutter med spill imellom seg. Olivier Giroud sendte de blåkledde i ledelsen elleve minutter på overtid av den første omgangen, mens Mason Mount doblet ledelsen før minuttet var spilt i andre omgang. Begge målene kunne blitt stanset av keeper David de Gea.

Ett selvmål fra Harry Maguire økte Chelseas ledelse før en straffescoring fra Bruno Fernandes fastsatte resultatet til 1-3.

Kampen, som ble spilt på Wembley, måtte flere ganger stanset på grunn av hodeskader. Verst gikk det med United Eric Bailly som måtte fraktes ut på båre like før pause.

Ut på båre

Bortsett fra et par gode Chelsea-muligheter blir første omgang husket for hodeskadene. Først skallet Uniteds Eric Bailly og Chelseas Kurt Zouma etter 38 minutter. Begge måtte få behandling, men kunne fortsette. Like etter krasjet derimot Bailly med lagkamerat Harry Maguire. Etter to raske smeller måtte Bailly tas av banen på båre.

Anthony Martial kom inn for Bailly. Han ble selv liggende nede etter å ha blitt felt innenfor sekstenmeteren åtte minutter på overtid. United ropte på straffe, men dommer Mike Dean lot det passere.

Det hele føre til at det ble spilt tolv og et halvt minutt overtid i første omgang.

Men før dommeren rakk å sende lagene i garderobene sendte Olivier Giroud Chelsea i ledelsen. Franskmannen sendte innlegget fra César Azpilicueta videre mellom stengene.

Til tross for en sterk prestasjon fra Giroud var likevel målet preget av flere dårlige United-involveringer. Victor Lindelöf virket til å sove og slapp Chelsea-spissen enkelt forbi. Avslutningen fra Giroud var heller ikke utakbar for David de Gea.

Rask dobling

Om man ser bort fra pausen kom Chelseas to mål med under to minutters mellomrom. Mount plukket opp ballen ti meter fra midtlinjen etter en feilpasning. Han tok med seg ballen til det var 25 meter igjen til mål og smalt ballen i nettet. Igjen kunne nok De Gea hindret mål.

Spanjolen hadde riktignok et par meget sterke involveringer i andre omgang, men vil nok bli best husket for målene etter søndagens kamp.

Like etter kvarteret var spilt i 2. omgang ble kampen igjen stanset etter et hodestøt. Denne gangen var det Chelseas Antonio Rüdiger og Uniteds Mason Greenwood som fikk behandling.

Selvmål

Chelsea økte ledelsen i det 74. minutt. Harry Maguire var uheldig og skjøt ballen i eget mål.

Ti minutter senere fikk United straffe etter at Martial igjen ble felt inne i feltet. En kald Bruno Fernandes satt ballen sikkert nede i venstre hjørne.

Reduseringen kom derimot for sent og kampen endte 3-1 til Chelsea.

For Chelsea står Liverpool og Wolverhampton på motsatt banehalvdel i Premier League før FA-cupfinalen. Etter at Leicester tapte mot Tottenham tidligere søndag trenger de kun ett poeng for å sikre topp 4-plassering.

United har igjen West Ham før de møter Leicester i det som kan bli en ren finale om den siste mesterligaplassen.

(©NTB)