Dramatisk da roadracerne startet sesongen

Sesongens første VM-runde ble vunnet av franske Fabio Quartararo i Yamaha-teamet, men det var regjerende mester Marc Márquez som ble det store samtaleemnet.

Etter å ha vært ute av banen tidlig i løpet så han ut til å kjøre seg tilbake til pallen, men tre runder før slutt fikk han en såkalt «highsider» i 150 km/t og spratt av sykkelen og gikk i grusen. Denne gangen var han sjanseløs til å klare seg og ble båret av banen med en skadd høyreskulder.

Den 27 år gamle spanjolen er ute etter sin sjuende VM-tittel for å tangere veteranen Valentino Rossi. Rossi måtte også gi seg etter å ha kjørt ut.

Den store prestasjonen sto Marquez for tidlig i løpet. Fra sin annenposisjon med 21 runder igjen mistet han festet på framhjulet i en sving. Mesterlig brukte han skulder og bein for å holde sykkelen oppe i over 200 km/t. Han havnet ute i grusen, men tok seg inn på banen igjen og tapte «bare» 9,5 sekunder på uhellet

Han kjørte fantastisk og avanserte fra en 18.-plass og fram til en tredjeplass, men med tre runder igjen sa det derimot stopp.

Etter 245 dager uten løp var motorsykkelsesongen for alvor endelig i gang igjen søndag etter store utsettelser på grunn av koronapandemien. Yamaha-fører Quatararo startet fra beste startposisjon og med seier klarte han noe ingen før han har gjort, nemlig å vinne fra beste startsport på Jerez-banen.

Det var derimot Quatararos lagkamerat Maverick Viñales som tok starten foran Marquez. Quartararo startet forsiktig, men fikk etter hvert opp dampen. Han tok seg forbi Viñales etter at lagkameraten i Yamaha hadde problemer med festet til fordekket på den varme asfalten. Han så seg aldri tilbake og tok Frankrikes første VM-seier i den øverste motorsykkelklassen siden 1999.

Spanske Viñales sikret annenplassen, mens italienske Andrea Dovizioso tok den siste plassen på pallen.

