Stjørdals-Blink holdt unna for Lillestrøm og sikret sensasjonell seier

Det virket som at Lillestrøm hadde bestemt seg for å ta styringen fra start mot Stjørdals-Blink, men det var Mats Lillebo som ble kampens eneste målscorer etter å ha kommet alene med keeper like etter halvtimen.

Til tross for flere store muligheter det siste kvarteret ble det seier til trønderne og sesongens første tap for Lillestrøm.

I Grimstad så HamKam ut til å slå tilbake etter tre strake tap. På overtid i første omgang bøyde Tobias Svendsen ballen rundt flere jervspillere og i motsatt kryss. Svendsen doblet selv ledelsen tidlig i andre omgang.

Tre sene Jerv-scoringer fra Ole Marius Håbestad, John Olav Norheim og Michael Baidoo snudde derimot kampen som Jerv vant 3-2. Vinnermålet kom fem minutter ut i ekstratiden.

Målfest på Sotra

På Sotra ble det en målfest mellom Øygarden og Raufoss. Etter kun 38 sekunder spilt stanget Martin Hoel Andersen vestlendingene i ledelsen. Utligningen kom kvarteret etter da Kristoffer Nessø fikk stå helt alene på femmeteren og enkelt kunne sette ballen i nettet.

Det skulle derimot ikke gå mer enn tolv minutter før Øygarden igjen var i ledelsen. Aune Heggebø hang høyest inne i feltet og stanget Andersens innlegg i mål. Andersen satte dagens andre på straffe i andre omgang.

Gard Simenstad reduserte for gjestene i det 78. minutt, før Nessø utlignet fire minutter senere. Med dagens tredje scoring tre minutter senere så Nessø ut til å bli matchvinner, men Sander Marthinussen utlignet like før full tid. Dermed endte kampen 4-4.

Diskutable dommeravgjørelser

På Gjemselund tok Kongsvinger imot Grorud. Oscar Aga sikret gjestene sin andre strake seier med straffescoring i andre omgang.

Åsane slo Strømmen 3-0 etter to mål av Henrik Udahl og ett av Håkon Lorentzen. Kampen hadde derimot ett par diskutable dommeravgjørelser. Udahls mål kom etter en omdiskutert straffe, mens Strømmen fikk et mål avblåst for offside.

KFUMs Juba Moula så ut til å bli eneste målscorer i kampen mellom Ull/Kisa og KFUM, men Espen Garnås utlignet for hjemmelaget på overtid og sikret 1-1.

I Sogndal sto det målløst etter første omgang. Fire minutter ut i andre omgang satte Sandnes Ulfs Magnus Grødem ett frispark fra 25 meter bak Sogndal-keeper Renze Fij.

Sanel Kapidzic doblet Ulfs ledelse da hans hjørnespark gikk direkte i mål.

Ranheim leder fremdeles 1. divisjon etter dagens kamper. De møter andreplasserte Tromsø til rundens siste kamp tirsdag.

