Glesnes byttet inn da Philadelphia spilte uavgjort

Glesnes startet oppgjøret på benken i kampen mellom de to lagene i gruppe A som allerede var videre til sluttspillet i «MLS is back»-turneringen.

Dermed sto kampen kun om gruppeseieren, der Orlando hadde fordelen på målforskjell før lagene møttes til dyst. Det gjorde at Glesnes' lag trengte seier for å vinne gruppa.

De klarte de altså ikke, men det så lyst ut da Ilsinho smalt inn ledelsen via stolpen for Philadelphia etter et flott angrep 68 minutter ut i kampen.

Kun to minutter senere hadde Orlando utlignet, da tidligere Manchester United-profil Nani la et presist innlegg på hodet til Mauricio Pereyra som nikket inn 1-1.

Glesnes kom inn like etter utligningen, men kunne ikke hjelpe sitt lag til gruppeseieren, for kampen endte uavgjort.

Begge lag tar seg videre fra gruppe A med sju poeng. På 3.-plass ligger Ronny Deilas New York City FC, noe som kan holde til sluttspill det også.

Deilas lag er tredje best blant tredjeplassene, der de fire beste treerne går videre til sluttspillet. Så langt er bare gruppe A ferdigspilt.

