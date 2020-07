Røste: – Vi har mistet en hedersmann

sport

Jagge døde i kona Trine-Lises armer på Ullevaal universitetssykehus etter akutt sykdom.

150 inviterte hadde fått plass i kirken tirsdag. Ved siden av familien var også idrettsvenner fra opp gjennom karrieren til stede i bisettelsen som ble ledet av sogneprest Kåre Skråmestø.

Blant de inviterte var skipresident Erik Røste, som holdt minnetale i kirken.

– Kjære Trine Lise, Otilie og Finkus, øvrige familie og venner. Vi har mistet en av våre beste. Det er med stort vemod jeg står her. En stor idrettsmann og hedersmann har gått bort, sa skipresidenten.

– Vinter-OL i Calgary vil vi helst glemme, men så snudde det i 1992. Finn Christian Jagge vinner OL, en prestasjon ingen kunne fatte. Aldri før hadde en nordmann gått til topps i slalåm. Ved siden av sto Alberto Tomba henvist til annenplassen av den 25 år gamle lysluggen fra Norge.

Kjus: – Raus og mild

Mandag var alpintfamilien samlet for å dele sine minner om Finn Christian Jagge.

– Alle fikk delt gode minner og gode historier om Finn Christian og fortalt hva han har betydd for dem og oss. Det var utrolig fint å minnes ham på den måten, sa Lasse Kjus etter bisettelsen i Nordstrand kirke i Oslo.

Kjus fortalte at den tidligere lagkameraten, sammen med Ole Kristian Furuseth, var viktig for hans utvikling som alpinist.

– De la lista og viste oss hva som skulle til. Finken var som idrettsutøver kompromissløs og tøff, det var vanskelig å komme på hans nivå. Som person var han alltid raus og mild. Han var en flott person som mange vil savne, sa han.

– Lagspilleren

Kjetil André Aamodt kommer til å savne flere sider ved sin venn og kollega.

– Det er jo idrettsmannen og den kjappe replikken. Han var lagspilleren man trenger i et lag, en som skaper god stemning rundt alle måltidene, sa han etter bisettelsen.

Hans Petter Buraas, som kopierte Jagges triumf da han vant slalåm under OL i Nagano i 1998, fortalte at «Finken» var en rollefigur allerede fra ung alder. De to kjørte begge for Bærums Skiklubb.

– Han ble jo en liten fadder for meg da jeg kom inn på landslaget. Han ga meg gode råd, som jeg har vært kjempetakknemlig for i all tid. Jeg hadde faktisk en ferie med ham for noen få år tilbake på sidelinjen av alpinmiljøet, som jeg er veldig glad for at jeg fikk, sa «Burre» etter bisettelsen.

– Forsøker å opprettholde arven

Kjetil Jansrud var en av dem som deltok i alpinfamiliens minnestund mandag.

– Det var veldig fint å høre hvordan det var da han var ung og virkelig dro i gang det som vi kaller «The Attacking Vikings» og det vi står for, sa han etter seansen i kirken.

– Jeg var litt for ung til å være på landslaget sammen med Finn Christian, men vi har fått en ærefull arv som vi prøver å opprettholde hver eneste dag, fortsatte Jansrud.

Sangeren Trine Rein var solist under bisettelsen. Hun innledet seremonien med Meat Loafs «I'd Do Anything for Love» og sang også Meat Loafs «For Crying Out Loud» før hun avsluttet bisettelsen med Twisted Sisters «We're Not Gonna Take It».

(©NTB)