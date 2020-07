Sjakk: Drømmestart for Magnus Carlsen

sport

Nederlandske Giri var også Carlsens finalemotstander i Chess Masters tidligere i juli. Tirsdag møttes de i første runde i Legends of Chess, som er den fjerde av fem turneringer i Magnus Carlsen Chess Tour.

Den vant han til slutt komfortabelt med stillingen 3-1 og fikk dermed en ypperlig start på turneringen. Carlsen vant begge partiene med hvite brikker og spilte remis i begge med svart.

– Genialt

Etter remis i første parti, spilte Carlsen seg opp og vant det andre partiet etter imponerende spill.

– Et genialt parti av Magnus, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i studio.

I tredje parti sikret Carlsen remis med svarte brikker. Dermed ga han seg selv et flott utgangspunkt før det fjerde og siste ordinære partiet, der Carlsen skulle spille med hvite brikker.

Den norske sjakklegenden gjorde ingen feil med de hvite brikkene, og styrte kontrollert inn seieren.

I neste runde møter Carlsen sin tidligere VM-rival Vishy Anand. Den spilles onsdag.

Legender

Legendeturneringen omfatter de tre siste verdensmestrene. Ved siden av Carlsen og Anand har Vladimir Kramnik gjort comeback for turneringens skyld.

Legends of Chess innledes med at alle de ti spillerne møter hverandre i hurtigsjakk over ni dager. Hver kamp består av fire partier hurtigsjakk. Står det likt etter disse, går kampen til armageddon.

De fire beste avanserer til semifinalene. Der spilles det best av tre kamper.

Turneringskonseptet avsluttes med et finalespill mellom turneringsvinnerne i begynnelsen av august. Den siste finaleplassen tilfaller den deltakeren som har tatt flest poeng gjennom hele turneringsseieren etter at alle delkonkurranser er ferdigspilt.

(©NTB)