Trezeguet-perle senket Arsenal og løftet Aston Villa over nedrykksstreken

Egypterens scoring kan bli gull verd for Birmingham-klubben i jakten på ny kontrakt i Premier League. De tre poengene løftet laget forbi Watford til 17.-plassen, den siste som gir en ny sesong i verdens mest lukrative fotballserie. Det er første gang siden 28. februar at Villa er på rett side.

Eddie Nketiah var svært nær utligning for Arsenal da han i det 77. minutt nikket et hjørnespark i innsiden av stolpen. Keeper Pepe Reina var ikke langt fra å fomle returen i mål, men fikk grep om ballen og kysset den i lettelse.

Alt i alt vant Villa fortjent og klatret forbi Watford på bedre målforskjell. Bare ett mål skiller de to lagene, i Aston Villas favør. Tidligere på kvelden tapte Watford 0-4 hjemme for Manchester City. Ørjan Nyland og hans klubbkamerater kan ikke puste ut, for det ligger an til en spennende avrunding av serien.

Bournemouth, med Joshua King i stallen, vil også ha et ord med i laget. Sørkystlaget må vinne borte mot Everton søndag for å kunne berge plassen, men er avhengig av at både Watford (borte mot Arsenal) og Aston Villa (borte mot West Ham) taper.

Ned på jorda

Arsenal hadde vunnet sine sju siste kamper mot Aston Villa i ulike turneringer, med sammenlagt 23-3, men kom ned på jorda etter å ha slått både Liverpool og Manchester City den siste uken. Tapet gjør at seier i FA-cupfinalen mot Chelsea er Arsenals eneste sjanse til europacupspill neste sesong.

I det 27. minutt tok Conor Hourihane hjørnespark fra venstre. Tyrone Mings stusset så vidt den utoverskrudde serven ved nærmeste stolpe, og den seilte over en sverm av Arsenal-forsvarere inntil den havnet hos Trezeguet på motsatt side av feltet. Hans utsidetreff sendte ballen som et prosjektil inn i nærmeste hjørne.

Inntil da hadde Arsenal hatt ballen klart mest, men skapt svært lite. Det var hjemmelaget som kom til det som var av sjanser i den første omgangen.

Høyspenning

Arsenal skapte et visst trykk mot Villa-målet etter pause, men hjemmelaget hadde den største sjansen før Nketiahs stolpetreff. Det var da Keinan Davis noen minutter tidligere ble spilt gjennom og skjøt rett utenfor lengste stolpe.

Villa-seieren betyr at West Ham teoretisk kan rykke ned, men London-klubben har så mye bedre målforskjell enn rivalene i bunnsjiktet at det er svært usannsynlig. Med ett poeng mot Manchester United onsdag vil West Ham uansett være berget før søndagens avslutningsrunde.

For de øvrige lagene vil spenningen leve til sesongens siste dag. Aston Villa kan rykke ned med seier (om Watford vinner mer) eller berge plassen med tap (om Watford også taper).

