Shonan Bellmare brøt seierstørken uten Tarik

Den norske landslagsveteranen fikk spilletid i alle lagets fem første kamper, som ga bare ett poeng til sammen. Et mål av Naoki Ishihara ordnet tre poeng onsdag, og dermed har klubben tre lag bak seg på tabellen.

Elyounoussi har spilt 257 minutter fordelt på de fem første seriekampene, hvorav tre fra start. Han ble byttet ut i helgens 2-3-tap mot Kashiwa Reysol. Da pådro han seg også sesongens annet gule kort.

J-ligaen startet i begynnelsen av juli opp igjen etter viruspausen.

Kawasaki Frontale topper tabellen etter fem seirer og en uavgjort. Onsdag scoret Yu Kobayashi to ganger da laget vendte 0-2 til seier 3-2 borte mot Vegalta Sendai.

Nagoya Grampus Eight er også ubeseiret og to poeng bak serielederen etter sin 3-0-seier over Oita Trinita.

