Tiomila i orientering er avlyst

sport

Stafetten foregår vanligvis om våren, men løpet i Upplands-Bro ble i mai flyttet til Idre-fjellene i slutten av september. Nå avlyser man også de planene.

Det er annen gang siden 1945 at orienteringsklassikeren avlyses. Forrige gang var i 1962 da man opplevde en gulsotepidemi i Sverige.

Konkurransen skulle gått av stabelen fra 26.-27. september, men på et møte tirsdag ble Tiomlaforeningen, det svenske orienterinsforbundet og den lokale arrangøren Idrefjällens OK enige om å avlyse.

– Helt siden mai har vi stått på for å få til en Tiomila i Idre Fjäll. Vi var klare hvis pandemien skulle tillate det. Dessverre så gjør den ikke det, så vi tvinges til å gjøre et tung, men riktig avgjørelse, sa konkurranseleder Per Forsberg.

Lagene som har meldt seg på til Tiomila vil få tilbake alle påmeldingsavgifter.

(©NTB)