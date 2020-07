Tyson-comeback i bokseringen etter 15 år, møter Roy Jones Jr.

sport

Kampen skal bokses i Los Angeles, og boksekommisjonen i California har godkjent oppgjøret.

Tyson ble i 1986 tidenes yngste tungvektsmester da han slo ut Trevor Berbick i tittelkampen. Da var han bare 20 år gammel. I årene som fulgte gjorde han kort prosess med motstander etter motstander og var ubeseiret i sine 37 første proffkamper.

Et sjokktap mot James «Buster Douglas» i 1990 kostet ham tittelen og innledet en periode med store problemer og skandaler både i og utenfor ringen, selv om han gjenerobret tittelen i 1996. Han sonet fra 1992 en fengselsstraff for voldtekt, og i 1997 ble han diskvalifisert i tittelkamp mot Evander Holyfield for å bite et stykke av motstanderens øre.

Etisk problem

Tysons forrige proffkamp var i 2005, da han tapte for iren Kevin McBride. Det var hans sjette tap på 58 proffkamper. 50 av dem ble vunnet.

Rykter om et planlagt comeback har svirret i flere måneder. I mai opplyste den britiske promotoren Eddie Hearn at han var tilbudt å arrangere en kamp for Tyson, men at han avslo av etiske grunner.

– Jeg ville gjerne se kampen, men jeg føler det er litt uansvarlig å sende en 53-årig legende tilbake i ringen, sa han.

Legender

Nå blir det likevel kamp for Tyson. Motstanderen Jones, som selv er en legende i bokseringen, har ikke bokset siden han slo Scott Sigmon i februar 2018. Han er 51 år gammel og var i sin tid verdensmester i fire ulike vektklasser, blant dem tungvekt.

Kampen skal være del av en showserie med legendariske navn fra ulike idretter.

(©NTB)