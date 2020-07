Den sveitsiske riksadvokaten ønsker å trekke seg etter møter med Fifa-presidenten

sport

Lauber er beskyldt for å lyve om et møte han hadde med Infantino i 2017. I 2018 innrømmet han å ha møtt Infantino ved to anledninger i 2016 like etter at sistnevnte ble valgt som president.

Møtet i Bern i juni 2017 var derimot hemmelig helt til sveitsiske medier rapportere om møtet i april.

Til tross for at han nå tilbyr seg å gå av står Lauber fast på at han ikke har gjort noe galt.

– Faktumet at jeg som riksadvokat ikke blir trodd er derimot skadelig for den føderale påtalemyndigheten, sier Labour.

Lauber benektet opprinnelig at møtet hadde funnet sted, og et oppsiktsråd (AB-BA) som har prøvd å komme til bunns i saken har kritisert ham for manglende samarbeidsvilje og for ikke å snakke sant. Hans lønn ble redusert med 8 prosent, den strengeste reaksjon oppsiktsrådet hadde anledning til å ilegge ham.

Det regnes som bevist at møtet fant sted på den angitte dato og at fem personer var til stede. Alle de fire personene man vet var til stede under møtet i Bern hevder at de ikke har noe minne om hva som ble diskutert eller hvem den femte tilstedeværende var.

Både tyske Süddeutsche Zeitung og sveitsiske Luzerner Zeitung skrev i april at alt tydet på at Cedric Remund, som den gang ledet flere store korrupsjonsetterforskninger med tilknytning til fotballen, også var til stede på dette møtet i Bern, i strid med regler og retningslinjer.

En av Remunds etterforskninger knyttet seg til et mistenkelig salg av TV-rettigheter der avtalen ble signert av Infantino mens han var Uefa-ansatt.

(©NTB)