Lukaku-dobbel da Inter la press på Juventus

Serielederen trenger bare en seier på sine tre siste kamper for å sikre seriegullet for niende år på rad, og det kan skje søndag kveld. Da kommer Sampdoria på besøk til Torino.

For Inter handler det nok nå mest om å sikre 2.-plassen. Laget klatret forbi Atalanta med ett poeng etter at Bergamo-klubben fredag spilte 1-1 mot Milan.

– Spørsmålet er om glasset er halvfullt eller halvtomt, sa Inter-trener Antonio Conte.

– Det er årganger hvor man sår lite og høster mye, og så er det årganger som denne hvor vi sår mye og høster lite. Ser vi litt dypere, er det mye som trøster. Spillerne gjør veldig mye bra.

Lukaku herjer

Tidligere Manchester United-spillere sto for målene lørdag. Lukaku nikket inn Cristiano Biraghis innlegg i det 34. minutt og fastsatte resultatet på overtid. Dermed er han oppe i 23 seriemål denne sesongen, og 29 om man regner ulike turneringer.

Sanchez ordnet sitt fjerde seriemål for sesongen med en volley på innlegg fra Victor Moses.

– Personlig er jeg tilfreds, men som lag kan vi oppnå mye mer enn vi har gjort i år, sa Lukaku.

Tre annulleringer

Napoli vant 2-0 over Sassuolo med en tidlig scoring av Elseid Hysaj og en sen av Allan. Gjestene jublet tre ganger for utligning, men hver gang ble scoringen VAR-annullert for offside.

Med seieren er Napoli bare poenget bak sjetteplasserte Milan på den siste plassen som gir europaligaspill.

Juventus, Inter, Atalanta og Lazio har allerede sikret de fire mesterligaplassene. Roma er poenget foran Milan.

Svenske Dejan Kulusevski var den store spilleren da Parma slo nedrykksklare Brescia 2-1. 20-åringen la opp til Matteo Darmians ledermål og ble selv matchvinner med et drømmetreff. Kulusevski er utleid fra Juventus, som allerede har besluttet å hente ham tilbake i sommer, etter ni mål og ni assist for Parma.

