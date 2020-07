CAS: Manchester Citys manglende samarbeidsvilje skadet klubbens sak

sport

Det antydes sterkt i den 93 sider lange begrunnelsen som tirsdag ble offentliggjort av Idrettens voldgiftsrett (CAS). Uefa trakk fram den manglende samarbeidsviljen som en skjerpende faktor da klubben i februar ble utestengt fra europacupene i to år og ilagt en bot på 30 millioner euro.

CAS opphevet for to uker siden utelukkelsen fra europacupene, noe som betyr at Manchester City får spille mesterliga neste sesong. Samtidig ble boten redusert til 10 millioner euro.

I begrunnelsen går det fram at Manchester City i ankehøringen presenterte bevismateriale til klubbens fordel som ikke var blitt lagt fram under Uefas behandling av saken. Samtidig refses klubben for måten den forholdt seg.

– Flertallet av dommerne finner at Manchester Citys manglende samarbeidsvilje er et alvorlig brudd på reglene, og at klubben må klandres for ikke å ha samarbeidet med kontrollorganet, heter det.

Skadet egen sak

CAS-dommerne skriver at klubbens atferd må «fordømmes på det sterkeste», og det står at man håper boten på 10 millioner euro vil virke avskrekkende og bidra til at FFP-regelverket overholdes i framtiden. Likevel gjøres det klart at den manglende samarbeidsviljen bidro til at informasjon som ville støttet klubbens sak ikke kom fram i Uefa-granskingen.

– Vi kan ikke sette oss i skoene til medlemmene av Uefas dømmende organ, men vi kan ikke utelukke at de ville kommet til samme konklusjon som oss dersom de hadde tilgang til de samme bevis, står det i punkt 340 i begrunnelsen.

– Den ankede straffen er ikke i seg selv gal, men den er iallfall til en viss grad et resultat av at Manchester City la fram det mest relevante bevismaterialet først i ankeprosessen for CAS.

Foreldet

Manchester City var anklaget for å ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere. Mistanken om dette ble vakt gjennom lekkede dokumenter i den såkalte «Football Leaks».

CAS kom til at disse dokumentene kan benyttes som bevis i saken, og at det var berettiget at Uefa innledet sak mot klubben, men konkluderte også med at flere av overtredelsene klubben var anklaget for er foreldet etter FFP-regelverket.

Flertallet i voldgiftspanelet fant det etter ankehøringen heller ikke bevist at tilskudd fra eierne var kamuflert som sponsorbetalinger fra flyselskapet Etihad.

