Frankrikes regjering åpner for flere enn 5.000 på stadion

sport

Det franske idrettsdepartementet uttalte tirsdag at lokale myndigheter får fleksibilitet til å øke tilskuerkapasiteten ut fra antall seter på stadion og analyser av den lokale helsesituasjonen. Samtidig må eventuelle endringer godkjennes i tråd med de gjeldende helseprotokollene.

Grensen på maksimalt 5.000 tilskuere på franske idrettsarenaer ble satt da unntakstilstanden som følge av koronaepidemien opphørte 11. juli, og den gjelder ut august.

Sist fredag var 2.800 tilskuere på plass da Paris Saint-Germain slo Saint-Étienne 1-0 i cupfinalen i fotball for menn.

Fotballklubbene i landet hadde håpet at myndighetene skulle øke maksgrensen slik at de får inn større billettinntekter. Det skjedde ikke som følge av at spredningen av koronaviruset i Frankrike har økt den siste tiden.

Selv om lokale myndigheter kan godkjenne kamper med flere enn 5.000 tilskuere, vil det fortsatt være strenge regler for gjennomføringen av kampene. Tilskuerne må bruke munnbind, sitte gjennom hele kampen, holde seg i grupper på maksimalt ti personer og holde minst ett setes avstand til andre grupper.

Den franske toppligaen i fotball for menn, Ligue 1, starter opp 21. august.

