Italiensk sykkelklassiker må endre rute

Den utsatte sykkelklassikeren er planlagt å gå av stabelen 8. august.

Arrangørene må nå kjempe mot klokka for å få ferdigstilt en ny rute. Det skjer etter at flere ordførere i kystbyer langs den opprinnelige ruten nekter rittet å passere. Klassikeren er lagt midt i den italienske sommerferien, og det forventes at hundretusener vil reise til kysten.

Med den pågående koronapandemien mener lokale myndigheter det vil være utrygt å stenge veiene for sykkelrittet. De har dermed nektet å utstede de nødvendige tillatelsene.

Arrangøren er fast bestemt på at rittet skal avvikles. Ifølge den italienske avisen La Gazzetta dello Sport vil en ny rute sannsynligvis gå innover i landet i nesten 200 km før den beveger seg ned mot kysten igjen.

Den endelige distansen mellom Milano og Sanremo vil da bli omtrent 299 km.

