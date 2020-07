Sjakk: Nok en Carlsen-triumf mot sterk konkurrent

sport

Det betyr at Carlsen fortsatt er ubeseiret i onlineturneringen etter åtte runder. Seieren gjør at 29-åringen leder grunnspillet klart før siste runde.

Carlsen kom fra sin sjuende strake seier da han slo Peter Svidler mandag. Nepomnjasjtsjij lå på 2.-plass i grunnspillet før kampen, to poeng bak Carlsen.

Tirsdagens oppgjør ble derfor som en grunnspillfinale å regne. Begge kveldens duellanter var klare for semifinale i Legends of Chess-turneringen allerede før tirsdagens oppgjør.

Stø kurs

Nordmannen kom skjevt ut i det første partiet med svarte brikker, men klarte å snu sin defensive stilling til en lovende posisjon. Likevel klarte ikke nordmannen å hale inn seieren, og partiet endte med remis.

Med hvite brikker hevet den norske sjakklegenden seg stort og vant det neste partiet.

– Et fantastisk bra parti av hvit, sa TV2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum i studio.

En stor tabbe av Nepomnjasjtsjij i tredje parti kunne blitt skjebnesvangert for russeren, men partiet endte likevel med remis. Dermed hadde Carlsen alt i egne hender før det siste og avgjørende partiet, hvor han skulle spille med de hvite brikkene.

Kollaps

Der hadde han seieren i lommen, men han gjorde noen stygge feil som førte til at Nepomnjasjtsjij vant og skaffet armageddon.

– En merkelig kollaps av Magnus, konstaterte Lahlum.

– Det var fullstendig hodemist, sa Carlsen selv til TV 2, og fortsatte:

– Men det var veldig greit at feilen kom på et tidspunkt hvor det ikke spilte så stor rolle. Så var det greit at jeg vant armageddon også, sa Carlsen og lo.

Et heseblesende armageddon endte med remis, og det seier til Carlsen, som spilte med svarte brikker.

Vil avslutte med stil

Onsdag møter Carlsen russeren Vladimir Kramnik i den siste kampen i grunnspillet.

– Da må jeg prøve å levere en bedre prestasjon enn i dag, sa nordmannen.

Legends of Chess innledes med grunnspill der alle møter alle i løpet av ni dager. Hver duell består av fire hurtigsjakkpartier og eventuell avgjørelse i armageddon. De fire beste tar seg til semifinaler. Både i semifinalene og finalen spilles det best av tre kamper.

Vinneren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen er altså allerede klar.

