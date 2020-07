Strømsgodset senket formsvake Brann i sjansefylt kamp

sport

Resultatet gjør at begge lag står med 15 poeng etter elleve kamper. Brann har gått inn i en tung periode etter å ha samlet inn flere poeng i starten av sesongen. Onsdagens kamp var bergensernes fjerde strake uten seier.

Kampen kunne fort endt med enda flere mål, men Brann må reise tomhendt hjem til Bergen etter å ha sluppet inn et tidlig mål i hver omgang. Da hjalp det ikke at Gilbert Koomson reduserte med sitt åttende mål for sesongen. Rett før slutt satte Godset spikeren i kista med 3-1.

På kampens første mål var Taijo Teniste uheldig og satte ballen i eget nett. Mikkel Maigaard var siste Godset-spiller på ballen før selvmålet.

– Jeg så kneet sto bra, så jeg tenkte å treffe det. Da går den inn, sa Maigaard spøkefullt til Eurosport i pausen.

Et tidlig mål i hver omgang var nok for Godset, som skal forsøke å stoppe suverene Bodø/Glimt i nord søndag. Dagen før tar et Brann i dårlig form imot Vålerenga i Bergen.

Sjanser

Drammenserne fortsatte å styre kampen før Moses Mawa burde doblet ledelsen etter en snau halvtime. Oslo-gutten fikk stå helt alene på bakre stolpe noen få meter fra mål, men avslutningen gikk høyt over det åpne målet.

Brann slapp med skrekken, og sjansen til Mawa så ut til å gi bergenserne en vekker. Like etter kjempemissen til Godsets spiss var Brann veldig nær mål ved to anledninger.

Først ble et godt skudd av Fredrik Haugen parert av en enda bedre redning av Viljar Myhra, før bergenserne fikk en enda større sjanse. Gilbert Koomson plukket ned en ball i bakrom, vendte opp og banket ballen forbi keeper, men på streken avverget Niklas Gunnarsson med hodet.

Like før pause avsluttet Lars-Jørgen Salvesen i stolpen, men etter en sjansefylt omgang med flere farlige avslutninger ble det bare med et selvmål i målprotokollen.

Endelig for Mawa

Ti minutter etter hvilen skulle det komme et nytt mål, da Mawa endelig klarte å få ballen i mål. På samme måte som i 1. omgang fikk spissen ballen helt alene på bakre stolpe etter et innlegg, men denne gangen fikk 23-åringen doblet til 2-0.

Brann ga seg ikke og etter et offensivt bytte der Teniste ble byttet ut for midtbanespiller Jon-Helge Tveita, fikk bortelaget flere nye sjanser.

Petter Strand kom inn til pause for Brann-kaptein Daniel Pedersen og kantspilleren måtte presse fram en redning fra Myhra etter 58 minutter. Tre minutter senere sto den unge keeperen i veien igjen da han kom ut og stoppet forsøket fra Robert Taylor.

Målet skulle til slutt komme for Brann, og nok en gang var det Gilbert Koomson som var målscorer. Ghaneseren dro seg fint fri før han plasserte ballen lekkert i hjørnet bak en god Myhra i Godset-buret.

Det holdt likevel ikke til poeng for Brann som slapp inn nok en gang like før slutt. Laget har bare fått to poeng de siste fire kampene. Det gjør neste kamp mot rivalen Vålerenga desto viktigere for Lars Arne Nilsen og hans menn.

