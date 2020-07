Tysk virusekspert om fotballfansens mulige retur til tribunene: En politisk beslutning

sport

Alexander Dalpke er virolog ved universitetet i Dresden. Han er tydelig på at det kun finnes én måte å holde koronasmitten unna tyske fotballtribuner på: At supportere ikke får slippe inn.

– Til sjuende og sist er det en risikovurdering som må rettferdiggjøres politisk snarere enn virologisk, sa Dalpke.

Den tyske fotballigaen (DFL) har laget et konsept for tilbakevending av et visst antall fans under strenge smittevernregler.

Ingen ståplasser, bortefans eller alkoholservering er blant tiltakene som forventes å bli gjeldende.

Dalpke er imidlertid ikke klar på at utestengelse av fans er det riktige tiltaket.

– Juridisk beskyttede rettigheter som beskyttelse mot smitte av enkeltmennesket må veies mot andre viktige ting i det sosiale liv. Store sportslige arrangementer spiller en viktig samfunnsrolle, sa Dalpke.

Når den tyske fotballsesongen sparkes i gang den 18. september blir det opp til lokale helsemyndigheter å regulere hvor mange tilskuere som får slippe inn på tribunen.

