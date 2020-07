Haalands fetter scoret fire mål i 2. divisjon

sport

19-åringen, som er en snau måned yngre enn sin langt mer berømte slektning, herjet med hjemmelaget i fredagens bortekamp. Etter at Lorent Callaku hadde gitt Florø ledelsen, gjorde Haaland-fetteren ekte hattrick med mål i det 15., 17. og 24. minutt.

Birk Berg-Johansen reduserte for hjemmelaget, men Brunes punkterte kampen for godt med sitt fjerde mål i det 68. minutt. Et straffespark fra Runar Johansen pyntet ørlite på resultatet, men Florø sikret seg sesongens tre første poeng.

Både Florø og Fløya var poengløse før fredagens bunnoppgjør.

