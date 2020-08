Hynne nær norsk rekord på 800 meter i Italia

sport

Tiden, som ble oppnådd under et stevne i Trieste, er dessuten kun sju hundredeler bak Hynnes personlige rekord.

– Jeg er kjempefornøyd med løpet, sa hun til NRK.

Den norske rekorden tilhører den tidligere 1500-meterspesialisten Ingvill Måkestad Bovim, som løp på 1.59,82 i Zagreb i 2010. Hynne sier at hun tror hun kunne tatt rekorden med en litt raskere start.

– Det er litt kjipt at det gikk litt for sent i starten. Jeg lå litt for langt bak teten etter 600 meter. Men avslutningen var god, sa Hynne.

Britiske Jemma Reekie vant løpet på tiden 1.59.52, mens landskvinnen Laura Muir ble nummer to, to hundredeler bak.

Hynne fortsetter dermed å vise god form. Fredag forrige uke løp hun på 2.00,72 under et stevne i Sveits.

Til NRK opplyser skienskvinnen at hun skal løpe Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august.

