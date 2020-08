Kings manager forlater Bournemouth

sport

Joshua King har flere ganger sagt at Howe har hatt stor betydning for hans suksess som Bournemouth-spiss. I likhet med mange andre spillere ryktes nordmannen bort fra klubben etter nedrykket.

Bournemouth skriver lørdag på sitt nettsted at Howe forlater klubben i overensstemmelse med ledelsen.

Howe spilte flere enn 300 kamper for klubben i sin aktive karriere og har ledet laget i flere enn 450 kamper som manager i periodene 2008-11 og 2012-20. Sesongen som nettopp ble avsluttet endte med nedrykk fra Premier League.

– Etter 25 år i klubben som spiller og manager er avgjørelsen som er fattet sammen med klubbledelsen en av de vanskeligste jeg har truffet. Selv om min kjærlighet til klubben alltid vil være der, føler vi nå at tiden er inne til at klubben går i en annen retning, skriver han i et åpent brev til tilhengerne.

Howe fikk prøve seg som manager da Bournemouth i desember 2008 lå sist i ligaen med 17 minuspoeng. Mot alle odds greide han å hindre at klubben røk ut av ligaen, og sesongen etter ble det opprykk fra nivå fire. Etter et kort opphold i Burnley ble han hentet tilbake, og to nye opprykk på tre sesonger førte klubben opp i Premier League, der laget ble i fem år.

– Eddie Howe er synonym med denne fotballklubben, og det endres aldri. Han er en Bournemouth-legende som har forvandlet klubbens identitet og historie, sier klubbdirektør Neill Blake.

(©NTB)