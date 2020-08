Ventura avanserer i California

sport

Som den eneste på PGA-touren spilles golfturneringen i Truckee etter modifisert Stableford-poengsystem, som belønner offensivt spill. I stedet for å telle antall slag samler spillerne poeng. En birdie gir for eksempel to poeng, en bogey ett minuspoeng.

Ventura samlet fire poeng torsdag og åtte fredag. Så langt lørdag har han fire nye poeng etter tre birdier og to bogeyer. Han greide birdie på 1., 2. og 6. hull, mens det ble bogey på 3. og 7. hull.

Med 16 poeng er han oppe på delt 19.-plass. Lederen så langt har 22 poeng, men lørdagens runde er langt fra avsluttet.

