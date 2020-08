Harrogate Town til Football League for første gang, slo verdens eldste klubb

sport

George Thomson, Connor Hall og Jack Diamond scoret målene som gir Yorkshire-klubben den siste plassen i League Two. Harrogate ble stiftet for over 100 år siden, men det meste av sin historie har klubben tilbrakt i lokale serier på lavt nivå.

En helt annen historie har Notts County, som ble stiftet i 1862 og er verdens eldste profesjonelle fotballklubb. Klubben var del av Football League fra starten i 1888 og spilte der helt til nedrykket i fjor sommer. Notts County har til sammen 30 sesonger på øverste nivå.

Harrogate og Notts County ble nummer to og tre i National League bak Barrow, som rykket rett opp. Begge vant sine opprykkssemifinaler, og søndag to klubber fra

Callum Roberts ga Notts County håp da han reduserte til 1-2 tidlig i 2. omgang, men Diamonds mål i det 70. minutt punkterte kampen og startet Harrogate-festen.

Stevenage mistet plassen i League Two. Fordi Bury gikk konkurs og røk ut av ligaen rykket bare ett lag ned.

