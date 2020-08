Raja så Glimt vinne, glad for «nyttige» møter

sport

Glimt-supportere reagerte kraftig da det før helgen ble kjent at Raja skulle legge beslag på to billetter av kvoten på 200 til søndagens kamp.

– Da Bodø/Glimt inviterte meg til Aspmyra for å se kamp, og for å ha et møte, sa jeg selvsagt ja. Som statsråd er det viktig for meg å høre hvordan de ulike klubbene har opplevd koronapandemien, se hvordan de overholder smittevernreglene og få innspill til veien videre, sier Raja i en uttalelse til NTB.

– Jeg hadde også et godt møte med representanter for Glimts supportere før kampen, og fikk høre deres tanker om hvordan denne perioden har vært. Det var nyttig for meg.

Idretten har presset på for en ytterligere åpning av aktivitet.

– De nye smitteutbruddene viser at det er viktig at vi fortsett holder ut og holder sammen, og at vi er påpasselig med å overholde smittevernreglene. Nå er det litt over en uke til jeg skal ha et møte med idretten, sammen med helsemyndighetene, og der skal vi diskutere flere av de temaene som jeg har pratet med ulike fotballklubber om i sommer, sier Raja.

(©NTB)