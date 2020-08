Lillestrøm-krisen forverret med 0-2 mot Sogndal: – Få av oss som sover mye i natt

sport

Kristoffer Hoven og Endre Kupen scoret målene i kampens første 20 minutter og sendte Eirik Bakkes lag opp til fjerdeplass. Lillestrøm har tatt to poeng på sine fem siste kamper og er nede på 10.-plass, sju poeng fra opprykksplassen alle hadde ventet at laget skulle være på.

– Dette er tungt for alle oss som er så glade i Lillestrøm. Selvfølgelig forstår jeg publikum som er misfornøyd. Vi kjefter på oss selv i eget hode også. Jeg gjorde en dårlig jobb i dag, men vi må støtte hverandre, sa Marius Amundsen til Eurosport etter å ha vært involvert i begge baklengsmålene.

– Det er nok få av oss som sover mye i natt.

Daniel Eid fikk assist med et langt innkast da Sogndal tok ledelsen etter et snaut kvarter. Han tok seg god tid før han slengte ballen helt inn foran mål, der Hoven hoppet opp over oppasser Amundsen. Sogndal-spilleren nikket kastet rett i mål.

Fem minutter senere doblet hurtigtoget Kupen ledelsen etter å ha ført ballen helt fra midtstreken mens passive Lillestrøm-spillere løp ved siden av ham uten å gå på. Da Amundsen til sist nærmet seg, var det for sent til å hindre skuddet men tidsnok til å komme borti ballen slik at den duppet over keeper Jo Coppens og falt ned i mål.

Sirup

Det var ikke mye i Lillestrøm-spillet før pause som minnet om et lag som desperat sliter med å leve opp til store forventninger.

– En sirupomgang. Vi står stille og skaper ingenting. Vi må skjerpe oss, sa Thomas Lehne Olsen til Eurosport i pausen.

Geir Bakke byttet tre mann halvveis og så sitt lag framstå atskillig friskere enn i første omgang, men fortsatt uten å skape mange store sjanser.

Uten sjanser var ikke LSK. Daniel Gustafsson tvang Sogndal-keeper Renze Fij til en flott beinparade i det 72. minutt, og fem minutter senere leverte Fij en ny god redning på et skudd fra Torbjørn Kallevåg. I det 87. minutt kom nok en kjemperedning, men innimellom var også gjestene nær scoring.

En måned uten seier

Lillestrøm har ikke vunnet siden HamKam ble slått 7. juli, og lagets form duger ikke i kampen om opprykk. Den duger heller ikke for lagets supportere, som allerede etter helgens poengtap mot Jerv i Grimstad viste sin misnøye.

– Dette var et stort skritt tilbake. Vi har trøstet oss med at vi spillemessig har vært brukbare i store perioder, men i dag var vi ikke gode nok, sa en skuffet Lillestrøm-trener Geir Bakke til Eurosport.

Helt annerledes hadde trenerkollega og navnebror Eirik det.

– Jeg er stolt av det guttene leverte i dag. De koste seg på banen og kjempet steinhardt for drakta, sa Sogndal-treneren.

Etter å ha spilt på øverste nivå i norsk fotball sammenhengende fra 1974 til 2019 er Lillestrøms ambisjon å rykke rett opp igjen. Etter sju serierunder er fjorårets to andre nedrykkslag Tromsø (21 poeng) og Ranheim (15) på opprykksplass, Lillestrøm (8) langt bak.

Før tirsdagens kamp mot KFUM Oslo vil LSK ha rundet en måned uten seier.

(©NTB)