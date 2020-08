Solskjær: – Håper vi får hjelp dersom vi går hele veien

sport

Onsdag venter østerrikske LASK i returkampen i åttedelsfinalen, et oppgjør som nærmest blir en formalitet for Solskjærs menn ettersom de leder 5-0 fra bortekampen i mars.

Deretter venter et sluttspill i Tyskland med kvartfinale og potensielt semifinale og finale. Finalen spilles i Köln 21. august, bare 22 dager før neste Premier League-sesong settes i gang. Det gir lite tid til hvile foran en lang sesong med serie-, cup- og europacup-fotball.

– Forhåpentlig får vi litt hjelp dersom vi går hele veien, slik at vi kan starte litt senere (i ligaen), sa Solskjær på pressekonferansen i forkant av LASK-møtet.

– Det er som det er. Dette året har vært spesielt for hele verden. Vi vil gi spillerne litt fri til å lade batteriene, kanskje et par uker. Og så må vi omstille oss raskt. Men disse guttene tar var på seg selv uansett. Jeg har vært imponert over hvordan de har kommet tilbake fra pauser tidligere. Og etter oppstarten (etter koronapausen) synes jeg vi har vært blant lagene med best form, la nordmannen til.

Shaw ferdig for sesongen

Solskjær kommer til å rullere ganske kraftig på laget mot LASK torsdag, men i resten av europaligaen er det ventet at han stiller sitt beste tilgjengelige mannskap.

De eneste spillerne som er utilgjengelige per nå, er hans faste venstreback Luke Shaw og midtstopperen Axel Tuanzebe. De kan ikke spille i europaligaen.

– Axel fikk problemer tidlig i perioden etter oppstarten, og han har hatt en operasjon i foten. Han er tilbake tidlig i september. Det er det samme med Luke, tidlig september. Så de bør være klare når ligaen starter igjen, sier Solskjær.

Dersom United skulle vinne europaligaen, vil det være Solskjærs første tittel som manager i klubben.

(©NTB)