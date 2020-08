Molde tilbake på vinnersporet med straffespark, flipper- og drømmemål

sport

Gjestene hadde blod på tann etter at de i helgen endelig fikk sin første trepoenger i Eliteserien, men to straffespark fra Ohi Omoijuanfo, Ola Brynhildsens dobbel inkludert ett etter tiki-taka-spill fra øverste hylle og Magnus Wolff Eikrems skudd i krysset sørget for at alle poengene ble igjen i Molde.

– Det ble bra etter hvert. Vi slet litt lenger enn vi burde, men så begynte vi å spille som vi kan, og da ble det 5-0, sa Eikrem til Eurosport etter en kamp der de tre siste målene ble scoret av innbyttere. Selv startet han på benken på grunn av sine plager med hælsenen, men han hevet laget da han kom inn.

Første omgang bød på bare en scoring, men den bidro til å sette ytterligere fart i diskusjonene om reglementet for hands.

Det var ikke mye tvil om straffesparket da John Kitolano i det 7. minutt la inn fra venstre og Eirik Wichne stoppet ballen med armen. Det var ikke med vilje, men ballen var så langt ut fra kroppen at det var en enkel avgjørelse. Ohi banket straffesparket i nettaket midt i mål.

I det 34. minutt havnet et nytt Kitolano-innlegg i en Start-arm, men da traff ballen først hofta til Vegard Bergan og spratt ut i armen hans. Dommer Sivert Amland vurderte at det ikke kvalifiserte til straffe.

Tvilsomt

Rett før pause var det Molde-spiller Henry Wingo som med armen over hodet handset i eget felt. Eneste begrunnelse for at det ikke ble straffe må ha vært at han kanskje ble dyttet i forkant av duellen.

– Vi var med til 2-0, men så ble det noe krampaktig over spillet vårt, sa Start-trener Joey Hardarson, som reagerte sterkt på at laget hans ikke fikk straffe.

Først i det 58. minutt kom et nytt straffespark. Da raidet Eirik Hestad i Start-feltet. Han startet med en tunnel og dro seg forbi to mann før han ble lagt i bakken av Isaac Twum. Straffesparket var klart, og Ohi rullet ballen inn i hjørnet.

Kampen var avgjort, og Molde slapp seg løs. I det 68. minutt ble Start-forsvaret skåret i stykker med en serie presise direktepasninger. Fredrik Aursnes slo skrått ut til innbytter Magnus Wolff Eikrem, som noterte nok en assist da han dyttet ballen til Brynhildsen, som plasserte den i mål.

Flipperspill

Det var ikke slutt på scoringene med det, for i det 74. minutt ble Brynhildsen spilt gjennom av Hestad. Start-keeper Jonas Deumeland stoppet avslutningen, men ballen spratt ut i Brynhildsen og gikk i en bue over målvakten. I forsøket på å klarere sparket Jesper Daland den inn i eget mål.

– Fikk jeg den? Det er bra, sa Brynhildsen da han hørte at han ble kreditert scoringen.

Onsdagens kamp tilhører egentlig 17. serierunde, som skal spilles i september, men ble flyttet fordi Molde da vil være opptatt med europacupkvalifisering.

Med seieren i den framskutte kampen er Molde bare tre poeng bak serieleder Bodø/Glimt, men med en kamp mindre spilt. Begge tetlagene har vunnet seks av seks hjemmekamper.

Start blir liggende på kvalifiseringsplass.

