Solbakken leste Solskjærs tekstmeldinger på pressekonferansen

Solskjær sendte SMS til Solbakken både før og etter 3-0-seieren over Basaksehir, rett før hans egen Manchester United-lag skulle forsvare 5-0-ledelse fra første kamp mot LASK og sikre at det mandag blir to lag med norsk trener som møtes i kvartfinale i Köln.

– Jeg fikk en beskjed fra ham før kampen. Hvis jeg ikke har slettet den, skal dere få den her. «Vi sees i Köln», skrev han før kampen. Jeg svarte at jeg ikke var 100 prosent sikker, men at vi er klare. Han sendte tommelfinger opp, og jeg svarte med tommelfinger opp, sa Solbakken.

– Så skrev han «hell og lykke». Etter kampen har han skrevet «vi sees, nå må bare vi også gå videre». Nå skal jeg svare ham med «hell og lykke», sa Solbakken mens han tastet på telefonen.

Vanskelig

Han venter en vanskelig kamp mot Solskjærs lag.

– Hvis Manchester United spiller på hele sitt register, kan det bli stygt. Vi skal ha stor respekt for laget som ble nummer tre i Premier League, som har en lang rekke uten tap og slår ut LASK med B-laget, sa han.

– Det er ikke slik at jeg hører Champions League-hymnen ennå, spøkte Solbakken med henvisning til at europaligavinneren belønnes med mesterligaplass.

FC København er uansett klar for sin første kvartfinale i en europacupturnering. Den ble sikret på overbevisende vis med 3-0 over den nybakte tyrkiske seriemesteren Basaksehir.

Perfekt

– Jeg var rolig da dommeren blåste av. Jeg er glad på guttenes vegne, det var en historisk prestasjon. Å gå til kvartfinale i en europacupturnering er fantastisk for et nordisk lag, sa Solbakken.

– Mot slutten hadde vi det moro da guttene holdt på ballen. Jeg synes var synd at det ikke var 30.000 der for å se det, sa han etter kampen som ble spilt for tomme tribuner i Parken.

– Vi hadde litt mer overskudd i laget i dag. Jeg tror spillerne var lettere i hodet og beina etter å ha fått en liten pause forrige uke. Det var en perfekt gjennomført kamp defensivt og offensivt.

