London maraton blir i år et rent eliteløp

sport

Det blir ikke noe av den vanlige massemønstringen gjennom Londons gater med start i Greenwich øst i hovedstaden. I stedet skal det løpes runder i en løype rundt St. James' Park uten adgang for tilskuere.

Det vil bli mulig å kvalifisere seg til Tokyo-OL gjennom tider oppnådd i London.

OL-mester Eliud Kipchoge og Kenenisa Bekele blir blant deltakerne i mennenes løp, mens verdensrekordholder Brigid Kosgei stiller opp i kvinneklassen. Det blir også rullestolløp.

– På tross av våre iherdige forsøk, og fantastisk støtte fra alle våre samarbeidspartnere, viste det seg ikke mulig å gjennomføre en massemønstring med sosial distanse, sier løpssjefen Hugh Brasher.

– Den største utfordringen handlet ikke om deltakerne, men om hvordan vi skulle håndtere tilskuere og hensynet til framkommelighet for nødtjenestene, samt bekymringene for økt smittespredning og den mulige belastningen det kunne påføre helsevesenet å avholde et så stort arrangement i en slik situasjon.

(©NTB)