Murray og Clijsters fikk wildcard til US Open

Det skjer under strenge smitteverntiltak, men likevel har en rekke spillere takket nei til deltakelse på grunn av smittesituasjonen. Blant dem er kvinnenes verdensener Ashleigh Barty og mennenes verdenstoer Rafael Nadal. Sistnevnte er tittelforsvarer.

33-årige Murray er etter lang tids skadeproblemer nede på 129.-plass på ATP-rankingen og var dermed ikke kvalifisert for turneringen. Han vant US Open i 2012.

37-årige Clijsters skal gjøre et forsøk på å gjenskape magien fra 2009, da hun to år etter å ha lagt opp gjorde comeback, fikk wildcard til US Open og vant hele turneringen.

Belgieren la opp igjen i 2012, men hun gjorde et nytt comeback tidligere i år og skal spille US Open for første gang på åtte år. Hun har ingen ranking i øyeblikket.

En rekke amerikanere var også blant dem som fikk wildcard til turneringen der Casper Ruud blir norsk deltaker. Han er med god margin kvalifisert i kraft av sin ranking.

