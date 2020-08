Zuccarello og Wild ett tap fra sesongslutt etter 0-3-nederlag

sport

Wild vant den første kampen i 1.-rundeoppgjøret i best av fem, men har nå tapt de to siste. Torsdag scoret Brock Boeser Canucks' ledermål i overtallsspill i midtperioden. Antoine Roussel doblet ledelsen tidlig i 3. periode, mens Elias Pettersson satte punktum med et nytt overtallsmål i sluttminuttene.

I en kamp med mange utvisninger hadde Wild mange muligheter i overtall, men greide ikke å overliste Jacob Markström i Canucks-målet. Han reddet 27 skudd, deriblant åtte i undertall.

Canucks vant skuddstatistikken 29-27, men var langt mer effektiv enn Wild.

Zuccarello spilte 15.35 minutter, deriblant 6.08 i overtall og 25 sekunder i undertall. Han hadde to skudd på mål.

(©NTB)