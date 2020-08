Ingen breddeidrettsåpning 1. september

sport

Regjeringen la fram nye smittevernregler på en pressekonferanse fredag. Der sa Høie at det ikke blir åpnet for kamper og konkurranser i breddeidretten for dem over 19 år.

Samtidig slo han fast at grensen på maksimalt 200 personer på arrangementer beholdes, slik det for eksempel er med publikum på eliteseriekamper i fotball. Tidligere har det vært antydet en åpning for 500 personer fra 1. september, men slik blir det ikke.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Det gjør den ikke. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen, sa Høie.

– Jeg vet at mange kommer til å bli skuffet og sinte. Det forstår jeg godt, men vi kan ikke ta sjansen på å miste kontrollen, la helseministeren til.

Kun barn og ungdom kan konkurrere

Fra 1. august har barn og unge i idretten kunnet drive kampaktivitet og konkurranser. Breddeidretten har lenge håpet på at også de voksne kunne få et slikt klarsignal, men det må de vente på.

Mandag skal blant andre Norges Fotballforbund møte myndighetene for å diskutere framtiden for idretten. Utviklingsdirektør Alf Hansen i NFF gjorde det tidligere fredag klart at de ikke kommer til å be om en åpning for kamper, men for trening med kontakt.

– Vi registrerer at situasjonen har forverret seg, men vi håper at regjeringen vurderer helheten her. Det første målet vårt er å komme i gang med kontakttrening for seniorene. Det medfører ikke en stor smitterisiko. Vi forstår at det vil være mer risiko ved åpning for kamper, så det håper vi kommer i neste fase, sa han til NTB.

Énmeterskravet absolutt

Inntil videre blir det heller ikke lov til å trene med kontakt i breddeidretten. Det begrunner Høie med at det ikke kan gis unntak for regelen om at man skal holde én meters avstand til hverandre.

– Idretten ønsker et unntak fra énmeterskravet for å drive kamper og cuper. Det hadde vi ønsket å gi dem, og de hadde fått det om smittesituasjonen tilsa det. Men det gjør den ikke, sier Høie.

Fra før er det gitt unntak fra énmetersregelen for toppfotballen og for toppidrettsutøvere i konkurransesammenheng. Blant annet er fotballen på de tre øverste liganivåene for menn og de to øverste for kvinner kommet i gang.

