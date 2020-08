Ny europarekord for Nordstad Moen på timeløp

sport

Nederlenderen Hermans har hatt rekorden siden 1. mai 1976. Da løp han 20.944 meter.

Moen hadde før løpet uttalt at han ønsket å åpne på jevn skjema til rekord, tilsvarende 17.12 på første 6.000 meter. Han passerte like bak på 17.15. Da valgte også hare Sindre Buraas å gi seg, 2.000 meter før planlagt.

Ved passering etter de første 10.000 meteren hadde han derimot økt tempoet og passerte på 28.35, fem sekunder foran skjema.

Derfra så han seg aldri tilbake. Han passerte 15.000 meter på 42.45, mer enn ti sekunder før skjema. Ved ti minutter igjen hadde han løpt drøye 17.560 meter, mot Hermans 17.453.

Verdensrekorden på øvelsen tilhører tidligere verdensrekordholder på maraton, etiopieren Haile Gebreselassie, som løp 21.285 meter i 2007.

Rekorden er Nordstad Moens andre på under to måneder. 11. juni løp han inn til europarekord på 25.000 meter under Impossible Games på Bislett på tiden 1.12.46,5.

