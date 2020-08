Carlsen slo knallhardt tilbake i semifinalen mot Ding: – Mer som det skal være

sport

Etter tap søndag i den første kampen i semifinalen mot Ding, som avgjøres med best av fem kamper, trengte Carlsen å slå tilbake på Grand Finals andre dag.

Det klarte nordmannen med glans. Carlsen vartet opp med smarte trekk som overrumplet Ding og trengte kun tre partier for å avgjøre den andre semifinalen mandag.

– Selvfølgelig en veldig annerledes følelse enn i går. I dag var det mer som det skal være, sa Carlsen til TV 2.

Etter remis i det tredje partiet hadde ikke Ding sjans til å ta igjen Carlsens ledelse og dermed utligner nordmannen til 1-1 i kamper.

Den tredje semifinalen mellom Carlsen og Liren spilles tirsdag. Med mandagens seier kan nordmannen senke skuldrene litt etter å ha sikret minst en semifinalekamp til. Nordmannen tror at Ding kommer til å riste av seg skuffelsen.

– På et døgn så skal han klare å nullstille seg. For min del også så føler jeg at dette er en best av tre match.

Maktdemonstrasjon

Det åpnet på best mulig måte for Carlsen med seier både med hvite og svarte brikker. Med hvite brikker i det første partiet så det ganske jevnspilt ut helt til den norske verdensmesteren fikk satt press på bøndene til hans kinesiske motstander.

Carlsen fikk tårnet høyt opp på brettet og kunne plukke Dings bønder en etter en. Det ga nordmannen fordelen i partiet, som til slutt ble vunnet.

Det kunne se ut til å bli et langt tøffere parti da Carlsen måtte spille med svarte brikker i annet parti, men etter et lurt trekk der Carlsen ofret tårnet sitt tok 29-åringen initiativet.

Ding prøvde det han kunne for å straffe Carlsen, men måtte til slutt innse at han ikke hadde sjans til verken seier eller remis.

I tredje parti kunne Carlsen sikre inn remis og utlignet Dings ledelse i semifinalen i avslutningsturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour.

Nesten storeslem

Grand Final er den femte og siste turneringen i Magnus Carlsen Chess Tour, der nordmannen har vunnet tre av fire turneringer så langt.

I mai vant han Magnus Carlsen Invitational, i juli ble det seier i Chess Masters og i 4. august ble Jan Nepomnjasjtsjij beseiret i finalen av Legends of Chess.

Den eneste turneringen Carlsen ikke har vunnet i egen Chess Tour var Rapid Challenge i juni. Den vant Danil Dubov etter at Carlsen røk ut mot Hikaru Nakamura i semifinalen.

Nettopp Dubov og Nakamura møtes i den andre semifinalen, der Nakamura tok første stikk søndag.

