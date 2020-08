Tromsø med ny overbevisende seier – drømmemål fra Hoven da HamKam tapte igjen

sport

Den fantastiske åpningen på sesongen fortsetter for Tromsø, som høvlet over Sandnes Ulf hjemme på Alfheim.

Ruben Yttergård Jensen var arkitekt ved to anledninger da Magnus Andersen og Eric Kitolano ga nordlendingene tomålsledelse til pause i en 1. omgang hjemmelaget dominerte totalt.

Overkjørselen fortsatte i 2. omgang, og Tromsø skulle få ekstra god uttelling med et lurt bytte etter at Daniel Berntsen hadde økt ledelsen til 3-0 med et herlig frispark

For i det 74. minutt ble en ineffektiv Fitim Azemi byttet ut med Lars Sætra på spissplass. Innbytteren som til vanlig spiller midtstopper, skulle vise fram spissferdighetene som Tromsøs tankspiss det siste kvarteret.

For både i det 80. og 86. minutt var «spissen» kontant i avslutningsøyeblikket og headet inn både 4- og 5-0.

Det gjør at Tromsø tar sin åttende strake seier og topper tabellen med 26 poeng, og nå også med en målforskjell som er en suveren serieleder verdig.

Nedturen fortsetter for HamKam

På motsatt ende av tabellen ligger HamKam. De tapte igjen selv med ny hovedtrener på plass til bortekampen mot Sogndal. Geir Frigård tok over hovedtreneransvaret etter Espen Olsen etter den horrible starten på sesongen.

Marerittstart ble det også på kampen mot Sogndal da Kristoffer Hoven scoret allerede etter 52 sekunder.

Offensivt har ikke HamKam hatt særlige problemer denne sesongen og etter 36 minutter skulle det bli uttelling i nok en kamp. Jonas Enkerud fikk æren av å sette Kammas 15. mål denne sesongen da han ble servert av Tobias Svendsen.

Sene baklengsmål har også blitt en vane for HamKam, og i det 71. og 73. minutt ble det to nye baklengsmål. Først scoret Tomas Olai Totland, før Hoven sto for dagens prestasjon da han satte ballen i vinkelen med et nydelig langskudd.

Jo Nymo Matland reduserte for HamKam, som likevel skulle tape med to etter at Markus Brændsrød la på til 4-2 rett før slutt.

Med to poeng så langt er HamKam helt nederst på tabellen. Sogndal går opp på 3.-plass, tre poeng unna opprykk.

Øvrige resultater: Ranheim - Raufoss 3-0, Øygarden - Stjørdals-Blink 0-1, Jerv - Kongsvinger 1-1, Ull/Kisa - Åsane 0-3, Strømmen - Grorud 2-1

(©NTB)