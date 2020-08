Friidrett: Sæten med sterk pers i Finland

sport

Hun hadde nest svakeste personlige rekord i feltet i Åbo, der fem løpere inkludert haren hadde vært under 4.10. Sæten har forbedret seg kraftig denne sesongen og ble slått bare av to konkurrenter. Tiden er godt under kravet til årets avlyste EM i Paris (4.11,00).

– Jeg er litt oppgitt over at jeg ble stengt inne i siste sving. Jeg følte at 2.-plass var innen rekkevidde, sa Sæten til friidrett.no via Ull/Kisa-nestor Hans Jørgen Borgen.

Melissa Courtney-Bryant fra Storbritannia vant suverent på 4.03,69, mens Sæten ble slått også av belgiske Elise Vanderelst (4.09,32).

Hun var ikke eneste norske friidrettsutøver som markerte seg tirsdag. Sondre Guttormsen gjorde comeback etter skade da han vant en stavkonkurranse på NIH i Oslo med 5,61, fire centimeter fra hans norske årsbesteresultat fra juni.

– Det er bra å være i gang igjen, og det er et bra resultat, sa han til Team Guttormsens Facebook-side.

Pål Haugen Lillefosse ble toer med 5,31.

