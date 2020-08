Hektisk jobb for idretten: Frist til midnatt

sport

Mandag var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i møter med representanter fra NIF og noen særforbund.

Etterpå kom det fram at Regjeringen etterspurte en oversikt over prioriterte områder i idretten dersom det åpnes for ytterlige aktivitet om cirka tre uker.

Den jobben startet mandag og er sentral gjennom tirsdagen blant idrettens toppfolk.

– Regjeringen vil gi helsemyndighetene et oppdrag med å vurdere om det er mulig å starte opp med noe begrenset treningsaktivitet i breddeidretten for voksne fra 1. september. Da har vi behov for en prioritering fra idretten selv, sa Høie til NTB mandag.

– Idretten vil kunne gi et veldig viktig innspill på hva det er viktigst å komme i gang med. Så må Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet selvfølgelig gjøre en egen vurdering av omfanget som idretten presenterer.

Felles

Koronapandemien gjør at store deler av norsk idrett et stengt ned, og mange idrettsledere tror det kommer et stort frafall i organisasjonen som følge av virusangrepet.

– Vi skulle gjerne vært uten å måtte prioritere fordi alt er like viktig innen norsk idrett, men jeg opplever likevel at norsk idrett ikke har stått så samlet før, sa idrettspresident Berit Kjøll til NTB på spørsmål om det ville bli vanskelig å snekre listen.

* 1/4. Fotballklubbene i Eliteserien og 1. divisjon kan trene i grupper på inntil fem personer.

* 10/5: Eliteserieklubbene i fotball kan trene med fullkontakt.

* 25/5: Spillerne 1. divisjon menn og Toppserien kvinner i fotball kan trene med fullkontakt.

* 28/5: Norges Fotballforbund åpner for at klubbene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon kan spille treningskamper.

* 12/6: Regjeringen åpner for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon i fotball for menn og 1. divisjon for kvinner. Blant annet hallidrettene håndball og ishockey får unntak fra énmetersregelen i treningssammenheng. Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet får også unntak.

* 15/6: Treningssentre og svømmehaller åpner.

* 16/6: Eliteserien menn starter og kan spille kamper med inntil 200 tilskuere.

* 3/7: Toppserien kvinner og 1. divisjon menn starter og kan spille kamper med inntil 200 tilskuere.

* 13/7: 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner starter og kan spille kamper med inntil 200 tilskuere.

* 1/8: Breddeidrett for barn og ungdom og personer under 20 år kan spille kamper med inntil 200 tilskuere.

* 7/8: Regjeringen fastslår at det på grunn av smitteoppblomstring ikke blir full breddeidrettsåpning 1. september.

(©NTB)