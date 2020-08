Medier: Ødegaard ønsket tilbake til Real Madrid

sport

Den baskiske avisen Mundo Deportivo fronter nyheten om at Zinédine Zidane vil bryte den muntlige låneavtalen med Real Sociedad på forsiden.

Da klubbene ble enige om en låneovergang for Ødegaard i fjor sommer, var det en forståelse av at 21-åringen skulle være to år i San Sebastian.

I spansk fotball er det ikke tillatt å gjøre låneavtaler over to sesonger, og Real Madrid ønsker å utnytte det ved å hente Ødegaard tilbake tidligere enn de hadde tenkt til for drøyt ett år siden, skriver TV 2.

Ifølge TV 2 har også avisene El Diario Vasco og Marca omtalt Ødegaard.

(©NTB)