Sevilla venter for Solskjærs United – slo ut Wolves

sport

Sevilla-spillerne kunne til slutt juble over en fortjent seier i Duisburg etter at Raúl Jiménez hadde brent et straffespark for Wolves tidlig i kampen.

Dermed er Wolverhamptons lange sesong over. Laget spilte sin første kamp i europaligakvalifiseringen 25. juli i fjor.

– Det er frustrerende å tape på et så sent mål, men jeg er stolt av gutta som ga alt. Jeg har en beskjed til våre tilhengere: Vi savner dere. Dette laget har en lys framtid, sa manager Nuno Espírito Santo ifølge uefa.com.

Det engelske laget la seg lavt og kompakt fra starten av, mens Sevilla jaget og jaget og til slutt fikk betalt da Ocampos headet inn Ever Banegas strøkne innlegg.

– Vi led, men alle gjorde jobben sin, og til slutt greide vi å vinne, sa Ocampos.

Man kunne tidlig se tegn på hvordan kampen skulle bli seende ut. Wolverhampton forsvarte seg godt og satset på lange baller mot Adama Traoré og Jiménez, mens Sevilla kampen gjennom hadde rundt 70 prosent ballbesittelse.

Sjelden straffemiss

Det skulle imidlertid vise seg vanskelig å bryte gjennom Wolves' forsvarsmur. I stedet lyktes «Ulvene» nesten etter drøyt ti minutters spill. Traoré la ut på løpetur fra egen banehalvdel og passerte halve Sevilla-laget før han ble klippet ned i boksen av Diego Carlos.

Dermed var det duket for vanligvis trygge Jiménez fra straffemerket. Men etter å ha scoret på alle seks straffespark tidligere i sesongen, leverte han et svakt plassert forsøk rett på Sevilla-keeper Yassine Bounou.

– Jeg har øvet spesielt på å redde straffer, særlig med Ocampos, som skyter dem på samme måte som Jiménez. Jeg vet at han venter på at keeperen skal røre seg, så jeg ventet ham ut, sa Bounou.

Etter det var det i stor grad enveiskjøring mot Wolverhampton-målet. Sevilla leverte mye pent spill og hadde som nevnt ballen mesteparten av tiden, men slet med å skape de helt store sjansene. Dermed ble det i all hovedsak med et par innlegg som ble stanget unna og enkelte svake avslutninger fra gode posisjoner.

Forløsning

Banega kom nær scoring med et frisparkforsøk kvarteret før slutt, men Rui Patrício var med på notene og slo ballen til corner.

Så, i kampens 88. minutt, skulle det lykkes for Sevilla. Suso slo en kort corner til Banega, som svingte ballen inn til Lucas Ocampos. Han stusset ballen inn i lengste hjørne og utløste ellevill jubel hos europaligamesterne fra 2014, 2015 og 2016.

Seieren gjør at Sevilla fortsatt har håp om å ta en ny europaligatittel. Medregnet forgjengeren Uefa-cupen har klubben allerede vunnet turneringen fem ganger, flere enn noen annen klubb.

Semifinalen mot Ole Gunnar Solskjærs menn spilles søndag.

For Wolves sluttet en sesong som varte 383 dager og omfattet 59 kamper i 10 land.

– Kvartfinale er en utrolig prestasjon av et lag som for noen år siden var i mesterskapsserien. Jeg er stolt av hver eneste person i denne klubben, sa lagkaptein Connor Coady.

(©NTB)