Må fortsatt vente: Hegerberg uaktuell for mesterliga-test

Det skjer på hjemmebane i Frankrike i en miniturnering der også PSV Eindhoven, Juventus og Montpellier deltar. Lagene spiller to kamper hver (torsdag og søndag).

Hegerberg pådro seg alvorlig kneskade (fremre korsbånd) i slutten av januar. Tidligere i sommer kom det signaler om stor framgang, og det ble spekulert i om den norske stjernen skulle rekke mesterliga-returen senere i august. Det virker svært lite sannsynlig nå.

Lyon tok onsdag ut 21 spillere til turneringen denne uka. Der var ikke Hegerbergs navn å se blant dem som fikk klarsignal for kampen torsdag.

Champions League avsluttes med kamper i Nord-Spania. Lyon møter Bayern München lørdag neste uke. Semifinaler og finale er satt til 26. og 30. august.

Lyon har ikke svart på NTBs henvendelser rundt status for Hegerberg. En lokal reporter i avisen Le Progrès sier han tror Hegerberg er et stykke unna full trening og «maksimalt kanskje kan få to minutter på banen i en eventuell finale».

Lyon vant sist helg den franske cupen. Det skjedde etter straffesparkkonkurranse mot Paris St. Germain. På tribunen satt Hegerberg.

Kneskader lik den Hegerberg pådro seg, tar vanligvis fra ni til 12 måneder å komme tilbake fra. Og ikke sjelden får utøverne andre utfordringer i kneet underveis i rekonvalesensen.

Håndballspillerne Nora Mørk og Katrine Lunde pådro seg begge tilsvarende korsbåndskader i fjor.

(©NTB)