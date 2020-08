MLS-profil fyrer løs mot egne fans etter piping under rasismemarkering

sport

Major League Soccer-kampen i Texas endte 1-0 til gjestene fra Nashville, men etter kampen var flere av hovedpersonene like opptatt av det som skjedde før kampen.

Da spillerne i fellesskap markerte kampen mot rasisme ved å gå ned på kne, kunne det høres piping fra tribunene. Det fikk den fargede Dallas-forsvareren Reggie Cannon til å gå hardt ut mot egne fans.

– Du får ikke engang støtte fra dine egne fans på din egen hjemmebane. Det forbauser meg, sa han ifølge nyhetsbyrået AP.

– Som lag har vi forsøkt å levere det best mulige produktet på banen, og de siste seks månedene har vært et helvete for oss. Et skikkelig helvete, fortsatte Cannon.

MLS-profilen sa også at lagkamerat Ryan Hollingshead snudde seg mot ham etter tirsdagens piping og beklaget at han måtte være vitne til det.

Verken Dallas eller Nashville hadde spilt en kamp siden fotballen i Nord-Amerika ble satt på pause av viruskrisen. Da MLS-sesongen ble gjenopptatt med en turnering i Florida tidligere i sommer måtte begge lagene trekke seg som følge av positive koronatester i egne rekker.

