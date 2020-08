NFF har søkt om virus-dispensasjon – omfattende testing for Haaland & co.

sport

Torsdag holdt Norges Fotballforbund en digital pressekonferanse der blant andre landslagssjef Lars Lagerbäck og direktør Nils Fisketjønn deltok. Der ble det informert om høstens landskamper samt hvordan covid-19 påvirker samlingene for spillere, støtteapparat og medier.

Fotballforbundet har søkt helsemyndighetene om at reiser med klubb- og landslag skal defineres som jobbreise og dermed ikke omfattes av karantenebestemmelse, men i stedet skal erstattes av et testregime. Det opplyste Fisketjønn.

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av spillerne kan forvente seg svært tett oppfølging, for å forsikre seg om at de holder seg friske.

Streng protokoll

– De aller fleste spillerne testes allerede der de er. Jevnlig. Ofte én gang i uken og før hver kamp, så de er allerede godt testet før de kommer til Norge. Vår protokoll sier at spillere og støtteapparatet skal testes ti til 14 dager før kamp. Deretter kommer de inn til samlingen. Da skal de testes to til tre dager før kamp, etter kamp og i det landet man reiser til for å spille bortekamp, sa Ola Sand.

Han er en av to leger som jobber med landslaget.

– I tillegg har vi jevnlig kontakt med alle sammen. Når de er på samlinger, skal de screenes og svare på spørsmål morgen og kveld. I tillegg har vi et pannetermometer for å ta temperaturen på dem, tilføyde han.

Avlyste speiding

Pandemien skaper også andre praktiske utfordringer. Landslagssjef Lars Lagerbäck oppholder seg fortsatt i Sverige.

– Jeg håper å komme inn i Norge 20. august. Vi regner med å presentere troppen 24. august, sa han torsdag.

Hans assistent Per Joar Hansen fortalte også at hans speidergruppe nå har måttet avlyse en rekke oppdrag inn mot kampene som kommer snart.

Det blir også svært omfattende restriksjoner rundt medierfolk i forbindelse med kampene som kommer. Det vil blant annet bare være åpning for 25 reportere på kampene, og intervjuer blir gjennomført som pressekonferanser før og etter kampene.

Norge møter Østerrike (h, 4. september), Nord-Irland (b, 7. september) og Serbia (h, 8. oktober EM-omspill semifinale).

