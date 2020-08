sport

Bogey på 1., 6. og 10. hull ble balansert av birdie på 3., 8. og 9. hull. Etter torsdagens åpningsrunde på 69 slag (en under par) ligger nordmannen og vipper rundt streken som skiller dem som skal spille videre i helgen fra dem som ikke får det.

I øyeblikket ligger det an til at man må komme to under par etter to runder for å få være med videre. Ventura er ett slag under med åtte hull igjen å spille.

Foreløpig leder er Tom Hoge, som har spilt ferdig fredag og er 10 slag under par totalt.

