Skarpnord og Daffinrud utslått i Skottland

sport

Skarpnord fikk en fæl innledning på turneringen i North Berwick, som inngår både på LPGA- og europatouren for kvinner. Hun brukte hele 80 slag på den første runden, men fredag gikk hun på par (71 slag).

Hun innledet meget godt og var fire slag under par for dagen etter fire birdier på rad fra 5. til 8. hull. Deretter gikk det tyngre, med bogey på 9., 10., 12., 13. og 15. hull, avbrutt av en birdie på 14. hull.

Runden løftet henne noen plasser, men ikke langt nok til å få være med videre i helgen. Det ligger an til at spillerne som skal få være med på de to siste rundene må være høyst fem slag over par etter to runder. Skarpnord er ni over.

Daffinrud innledet turneringen med en 76-runde og brukte hele 78 slag fredag. Dermed er hun 12 slag over par etter to runder og har få spillere bak seg på lista.

Stacy Lewis og Azahara Muñoz er i delt ledelse. De er begge fem slag under par.

(©NTB)