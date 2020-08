Warholm utklasset konkurrentene og satte stevnerekord

sport

Den norske verdensstjernen slo stevnerekorden til Kevin Young fra 1992 med et halvt sekund. Tiden er den nest beste han har oppnådd på distansen der han er dobbelt verdensmester.

Konkurrentene i Monaco formelig knuste han, og Yasmani Copello løp inn til 2.-plass på 49,04 nesten to sekunder bak Warholm.

– Tiden er veldig bra, mitt nest beste løp noen gang. Jeg er veldig fornøyd. Det tar ofte litt tid å komme inn i det, men dette er den beste sesongstarten jeg har hatt, sa Warholm til NRK.

– Det var 13 steg mellom alle hekkene, og det er det ikke ofte jeg klarer.

Warholm har sagt at dette kan bli hans eneste løp på spesialdistansen i år. Han vurderer å løpe 400 meter flatt i Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august.

– Det er jo dumt at det er en kort sesong, for dette viser at trening funker, sa Warholm, som ennå ikke har bestemt seg når det gjelder stevnet i Sverige.

Fredagens stevne ble avviklet med 5000 tilskuere, mot de 16.000 som vanligvis kranser stadion i Monaco. Munnbind og sosial distanse gikk ut over stemningen, men arrangøren skapte tribunelyd med et avansert lydsystem.

