Benjaminsen snøt Nordberg for gull i avskjedsløpet

Jon Aukrust Osmoen vant en spennende duell med hjemmehåpet Audun Heimdal i klassen for menn i kraftprøven i Drammensmarka.

44-årige Nordberg besluttet nylig å avslutte elitesatsingen etter en karriere hvor hun har samlet 11 VM-medaljer, flere EM-titler, sammenlagtseier og en rekke enkeltseirer i verdenscupen, samt 31 NM-gull. Hun var vel fire minutter fra nummer 32.

Benjaminsen var det ikke noe å gjøre med.

– Jeg håpet å løpe under stipulert tid, for to timer er lenge ute i terrenget, og jeg har ikke løpt NM i ultralang som senior tidligere. Det var slitsomt, men gøy, sa Lillomarka-løperen.

Nordberg, som besluttet å trappe ned ta hun nylig fikk forlenget sitt arbeidsforhold i Antidoping Norge, knep sølvet foran Marianne Andersen.

Det ble Nydalen-seier i klassen for menn da Nordbergs klubbkamerat Osmoen seiret.

Heimdal fra Konnerud tok ham igjen med to minutter tidlig i løpet, men Osmoen avsluttet best og vant med over halvannet minutt. Heimdal tok sølv og Håkon Jarvis Westergård bronse.

– Vi løp ulikt på flere strekk, men uten at det ga noen utslag. Men like etter langstrekket fikk jeg en luke, og da hadde jeg god tro på at jeg skulle ta det, sa vinneren.

