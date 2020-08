Hamilton i pole i Barcelona, vil tilbake på vinnersporet

sport

De to Mercedes-førerne hadde de to klart beste tidene, mens Max Verstappen i Red Bull på tredjeplass var over sju tidels sekund bak Hamilton. Sergio Pérez i Racing Point var nummer fire i sitt comeback etter å ha vært smittet av koronaviruset.

Hamilton ble kvalifiseringsvinner for 92. gang i karrieren. Han noterte bestetiden i første forsøk i den avgjørende kvalifiseringsomgangen.

– Jeg greide ikke å forbedre tiden, men heldigvis hadde jeg kjørt bra første gang, sa Hamilton.

Bottas lå an til å slå ham i sitt siste forsøk, men tapte tid i en sving mot slutten av runden.

Alle de ti beste kjørte på bløte dekk og må starte løpet med de samme. Det minsker muligheten for at Verstappen gjentar stuntet som bidro til hans seier på Silverstone forrige helg. Da innledet han løpet på harde dekk, noe som viste seg å være en smart strategi i kampen mot Mercedes-duoen.

Hamilton, som jager sin sjuende VM-tittel, leder sammenlagt 30 poeng foran Verstappen, med Bottas på tredjeplass.

