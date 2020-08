Medier: Sørloth nærmer seg RB Leipzig

sport

Lørdag melder både Adresseavisen, Nidaros og TV 2 at samtaler har vært gjennomført den siste tiden. Ifølge sistnevnte går forhandlingene inn i sluttfasen.

Dermed kan det gå mot at måltyven Sørloth forlater tyrkiske Trabzonspor til fordel for tysk Bundesliga i sommer.

I Leipzig vil han i så fall erstatte Timo Werner, som nylig gikk til Premier League-storheten Chelsea.

Interesse fra storklubber

Tidligere denne uken bekreftet trønderen at flere storklubber har vist interesse for ham etter strålende spill i Tyrkia sist sesong. Han ville imidlertid ikke røpe noe rundt hvor langt prosessen var kommet.

– Skal det skje noe, må det være rett for alle. For meg. For Trabzonspor. For en potensiell klubb. Det er et regnestykke som skal gå opp, sa Sørloth i intervjuet med Adresseavisen.

Sørloth har det siste året vært utlånt fra Crystal Palace til Trabzonspor. Avtalen klubbene imellom er i utgangspunktet toårig, men en overgang kan likevel bli en realitet i sommer.

Toppscorer i Tyrkia

Sørloth har scoret ble toppscorer i den tyrkiske superligaen denne sesongen. 24 mål ble fasiten. Ligagullet glapp likevel for Trabzonspor, men i cupen ble det seier.

Som følge av trønderens målform har 24-åringen vært satt i forbindelse med mange storklubbe den siste tiden. Italienske Napoli er også nevnt som en mulig ny arbeidsgiver for landslagsspissen.

Sørloth solide form er også gode nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck foran høstens viktige landskamper.

